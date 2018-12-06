جامعة_الملك_خالد تعلن عن توافر #وظائف أكاديمية للرجال والنساء

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت جامعة الملك خالد عن توافر وظائف أكاديمية للرجال والنساء، بمرتبتَي “أستاذ مشارك وأستاذ مساعد” في عدد من التخصصات بفروع الجامعة في كل من: رجال ألمع، ومحايل عسير، والمجاردة.

وأوضحت الجامعة أن التخصصات المطلوبة تتضمن الدراسات الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والاقتصاد المنزلي، والكيمياء، والأحياء، والفيزياء، والرياضيات، وعلوم الحاسب، ونظم المعلومات، وإدارة الأعمال، والعلوم المالية والبنكية، والمقررات العامة، والتمريض العام.

ويتم التقديم إلكترونيًّا عبر موقع الجامعة على الرابط: https://www.kku.edu.sa؛ وذلك من يوم الأحد الموافق 1440/4/9هـ حتى يوم السبت الموافق 1440/4/15هـ.