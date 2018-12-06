الحكومة_اليمنية تطالب بانسحاب كامل لـ #مليشيا_الحوثي من #الحديدة

صحيفة الخليج الالكترونية طالب وفد الحكومة الشرعية في محادثات السويد، اليوم (الخميس)، بانسحاب كامل للميليشيات الحوثية من مدينة الحديدة. من جانبها، هددت الميليشيا الحوثية بإغلاق مطار صنعاء أمام الأمم المتحدة، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام. وبدأت محادثات السويد، اليوم الخميس، بين وفدي الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي، تحت رعاية الأمم المتحدة.

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