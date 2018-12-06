هبوط #أسعار_النفط إثر تراجع #أسواق_الأسهم

الخليج - واس انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، بفعل تراجع أسواق الأسهم. وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت مقابل 61.06 دولار للبرميل بحلول الساعة (06:19 بتوقيت جرينتش) بانخفاض 50 سنتاً أو 0.8 بالمئة عن أحدث تسوية. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتاً أو 1.1 بالمئة إلى 52.29 دولار للبرميل.

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