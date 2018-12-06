- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
انفجرت، صباح اليوم الخميس، عبوة ناسفة في ميناء جابهار جنوب إيران، وفقًا لما أعلنه التلفزيون الإيراني، في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة فارس أن قنبلة انفجرت في أحد شوارع المدينة.
وقال مساعد محافظ سيستان وبلوشستان للشؤون الأمنية محمد هادي مرعشي؛ إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من أحد مخافر الشرطة بمدينة جابهار، وفقًا لوكالة “فارس”.
وتابع أنه سُمع دوي انفجار قنبلة في أحد شوارع جابهار؛ حيث توجهت مباشرةً قوى الأمن الداخلي وفرق الإغاثة إلى الموقع، موضحًا أن القنبلة كانت موضوعة داخل سيارة، وأن انفجارها أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح.
شكرا لقرائتكم خبر عن #إيران.. انفجار بمحيط #ميناء_جابهار على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .