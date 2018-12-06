إيران.. انفجار بمحيط #ميناء_جابهار

صحيفة الخليج الالكترونية

انفجرت، صباح اليوم الخميس، عبوة ناسفة في ميناء جابهار جنوب إيران، وفقًا لما أعلنه التلفزيون الإيراني، في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة فارس أن قنبلة انفجرت في أحد شوارع المدينة.

وقال مساعد محافظ سيستان وبلوشستان للشؤون الأمنية محمد هادي مرعشي؛ إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من أحد مخافر الشرطة بمدينة جابهار، وفقًا لوكالة “فارس”.

وتابع أنه سُمع دوي انفجار قنبلة في أحد شوارع جابهار؛ حيث توجهت مباشرةً قوى الأمن الداخلي وفرق الإغاثة إلى الموقع، موضحًا أن القنبلة كانت موضوعة داخل سيارة، وأن انفجارها أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح.