شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق مسبارا لاستكشاف الجانب المظلم من القمر والان مع التفاصيل

تعتزم الصين التوجه إلى الجانب المظلم من القمر في رحلة لم تقم بها أي سفينة فضاء على الإطلاق، عبر إطلاق المسبار Chang’e-4 الذي سيساعد على توضيح بعض الأسرار الأكثر غموضا حول القمر، بعد الهبوط على الجانب الأكثر بعدا منه.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أنه لم تقم أي مركبة فضائية برحلة مشابهة إلى أبعد جزء على سطح القمر من قبل، ويعتبر القيام بذلك مهمة صعبة جدا لأنها تعني الدخول في جزء من القمر غير معلوم بالنسبة لنا تماما.

وفضلا عن الهبوط الجريء على القمر، ستقوم المركبة بتطبيق مجموعة من التجارب العلمية؛ أبرزها وأكثرها غرابة نقل حاوية كبيرة تحتوي على بذور وبيض حشرات ومن ثم خلق كائنات حية ولدت على القمر.

وستطلق وكالة الفضاء الصينية مهمتها خلال أيام قليلة، بعد سلسلة من الاختبارات الناجحة. ومن المفترض أن تقلع المركبة السبت 8 ديسمبر الجاري، على أن تصل إلى القمر أول 2019.

وستتوجه المركبة إلى القمر وتحلق حوله ثم تهبط إلى منطقة محددة ستصبح مكانها لحين الانتهاء من المهمة.

وبمجرد وصولها إلى القمر، ستحاول البحث في عالم غامض إلى حد كبير، وستبدأ بقياس درجة حرارة السطح وفحص المواد الكيميائية التي تشكل تربته، فضلا عن دراسة الشمس من هناك.

ومن المحتمل أن تنجح هذه المهمة، حيث إنها لا تعتمد على المسبار فقط، لكنها تحتوي أيضا على مجموعة من المعدات الأخرى مثل قمر Queqiao الصناعي الذي سيكون بمثابة جسر لنقل المعلومات بين المسبار ومهندسيه على كوكب الأرض.

وتبقي وكالة الفضاء الصينية معظم تفاصيل المهمة سرية حتى الآن، وتتزامن مهمتها وسط تركيز جديد على القمر، حيث يمكن أن يكون حجر الزاوية في الطريق إلى مهمات فضائية أخرى أكثر عمقا في النظام الشمسي.