شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأزم العلاقة بين مهند عسيري "المحياني".. هل يرحل عن الأهلي؟ (تقرير) والان مع التفاصيل

تأزمت العلاقة بين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مهند عسيري والمدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي موسى المحياني، بعد أن تحدث اللاعب للجماهير الأهلاوية عقب مباراة وفاق سطيف الجزائري التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وتأهل من خلالها الأهلي إلى دور الـ8 من كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وأكد مهند في تصريحه قائلاً: أنا لم أخطئ على أحد والنقاش كان بيني وبين مدير الكرة موسى المحياني وعلاقتي بالمدرب بابلو غويدي جيدة، المحياني حولني لتدريب انفرادي لمدة أسبوع وبعدها مددها لمدة شهر ولم أعتذر لأني كنت على حق، ورغبتي الاستمرار مع الأهلي ولكن الأهم رغبة الإدارة في ذلك".

وأضاف "حاجة الفريق إلى خدماتي بعد إصابة المهاجم دجانيني تفاريس بالإضافة لعدم تقييد المهاجم عمر السومة في قائمة البطولة العربية، هو ما تسبب في عودتي للمشاركة مجدداً مع الفريق". وختم حديثه "بالنسبة لي وضحت اللبس الذي كان حاصلا في الموضوع، ولم أقدم أي اعتذار ولم يحسم من راتبي بعد النقاش الذي دار بيني وبين المحياني وعلى إثره تم تحويلي إلى التدريبات الانفرادية، أطالب بالإثبات ممن كان سبباً في افتعال المشكلة مع الجهاز الإداري في الفريق".

وأكدت إدارة النادي الأهلي رفضها التام للتصريح الذي أدلى به عسيري وما حواه من مغالطات، مشيرة إلى أنه سيتم التعامل معه وفق أنظمة النادي.وقالت في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في تويتر: "يود مجلس إدارة النادي الأهلي التأكيد لجماهير النادي العزيزة أنه يسعى دائما إلى توفير البيئة المناسبة لكافة فرق النادي وألعابه المختلفة لتحقيق تطلعات محبي الأهلي، وهو ما يستلزم وضع قوانين تضمن تحقيق العدالة الكاملة والحفاظ على استقرار الفرق وتهيئتها بالشكل الأمثل للنجاح".

وأكدت إدارة النادي الأهلي في بيانها أنها طبقت اللوائح الداخلية على لاعب فريق كرة القدم الأول مهند عسيري، وتم التعامل مع التجاوز والغياب الذي حدث من اللاعب وفق ما تقتضيه الحالة التي انتهت بعودته إلى التدريبات الجماعية مؤخرا، مشيرة إلى رفضها التام للظهور الفضائي الأخير للاعب مهند عسيري وما حواه من مغالطات سيتم التعامل معها داخليا وفق الأنظمة المعمول بها في النادي.

حديث مهند عسيري التليفزيون، تضمن أن علاقته مع المدير الفني ممتازة، وأن الخلاف بينه وبين مدير الكرة الذي قرر إبعاده إلى التدريبات الانفرادية لمدة أسبوع، امتد إلى شهر أكد مهند أنه لم يلمس الكرة خلال هذا الشهر، ورغم ذلك وقبل أيام قليلة تم استدعوه للانضمام لتدريبات الفريق الجماعيى قبل مباراة وفاق سطيف لتعويض غياب عمر السومة (غير المقيد عربيًا) ودجانيني (المصاب).

وفرض كثير من المتابعين لأزمة مهند عسيري مع إدارة ناديه، سؤالا حول أن الأزمة الأخيرة، ستكون سببًا لفتح باب الرحيل أمام اللاعب من الأهلي في يناير المقبل، والجدير بالذكر أن مهند عسيري يرتبط مع الأهلي بعقد حتى عام 2020، وعليه فإن قرارًا برحيل اللاعب من الأهلي لابد أن يكون عن إدارة النادي.