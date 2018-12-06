شكرا لقرائتكم خبر عن أمن تريم يقبض على المتهم في قتل الشاب أيمن باداؤود والان مع التفاصيل

لقت الأجهزة الأمنية بمديرية تريم ،اليوم ، القبض على المتهم المدعو (ع، م، س) 21عاما، بتهمة قتل الشاب أيمن محفوظ باداؤد بعد ساعة من حدوث الجريمة .

وأشار بيان صادر عن أدارة أمن تريم ، إلى أن إدارة الأمن بتريم باشرت بعد استلام البلاغ فورا بالنزول إلى موقع الجريمة وبتعاون المواطنين والبحث والتحري والمتابعة وأستدعاء كل شخص تم الاشتباه به في القضية ، ومن خلال متابعة خيوط الجريمة وملابساتها تمكن افراد الأمن الوصول إلى الجاني الحقيقي مرتكب الجريمة .

وأوضح البيان بأنه من خلال التحقيقات التي أشرفت عليها إدارة البحث الجنائي بوادي حضرموت اعترف الجاني بجريمة قتل المجني عليه الشاب أيمن بعدة طلقات نارية من مسدسه نوع كلك صيني ادت الى مقتله ، وتم إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة بمديرية تريم لينال جزاه العادل.

وأكد بان هذه الجهود السريعة تكللت بحل خيوط القضية إلى الاستجابة السريعة لإدارة أمن تريم للبلاغات من قبل المواطنين في القبض على الجناة وإحالتهم الى النيابة العامة لينالوا جزاهم العادل ،لافتا الى أن ذلك يأتي ضمن الخطة الأمنية التي تنفذها إدارة الأمن والشرطة بوادي حضرموت لأستتباب الأمن وتحقيق الاستقرار في ربوع الوادي والصحراء.