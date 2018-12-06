احتجاجات طلابية في إيران بسبب تردي المعيشة: "الموت لحكومة روحاني"

انضم مئات الطلاب من عدة جامعات إيرانية إلى صفوف العمال والمعلمين المحتجين في أنحاء متفرقة من البلاد، بسبب تزايد حدة المشكلات المعيشية، إلى جانب القمع بقسوة من قبل أجهزة أمنية.

وسلطت تقارير إخبارية ناطقة بالفارسية الضوء على خروج تظاهرات حاشدة منذ أمس الثلاثاء لطلاب جامعات كبرى في طهران مثل (أمير كبير التكنولوجية، وكرمانشاه الطبية، ونوشيرواني الصناعية)، وسط مصادمات مع عناصر مليشيا البسيج، النشطة في قمع الحراك الشعبي داخل إيران وفق أوامر من المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي وكذلك الحرس الثوري.

ودعم الطلاب احتجاجات وإضرابات عمال السكر والفولاذ في جنوب غربي البلاد، والمستمرة على مدار أسابيع، بسبب تردي الوضع المعيشي، وتأخر الأجور الشهرية، فضلا عن التمييز الوظيفي.

وندد طلاب الجامعات الإيرانية المحتجون باعتقال السلطات الأمنية لنشطاء وعمال محتجين أبرزهم إسماعيل بخشي - الذي تعرض للتعذيب البدني في مقر احتجازه-، في الوقت الذي نعتوا حكومة رئيس البلاد حسن روحاني بـ"المخادعة" قبل أن يهتفوا بـ "الموت" ضدها.

ورفع المحتجون شعارات مناهضة للتدخل الأمني إزاء المتظاهرين سلميا في شتى أنحاء البلاد، قبل أن يطالبوا بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين جراء الاحتجاجات المنادية بضرروة تحسين الأوضاع الداخلية المتردية بفعل الفشل الحكومي، فضلا عن إهدار ثروات إيران على المليشيات خارج الحدود.





وتداول نشطاء إيرانيون صورا عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهر طلاب جامعة الرازي في محافظة كرمانشاه (غرب) يرفعون شعارات مؤيدة لإضراب عمال الفولاذ في إقليم الأحواز، تطالب النظام علانية بتوفير الخبز والعمل الحر لكافة الإيرانيين؛ فضلا عن توقف قمع الأجهزة الأمنية للأنشطة الطلابية والتدخل في شؤون الجامعات.

وشنت عناصر من الاستخبارات الإيرانية حملة اعتقالات طالت عددا من الطلاب الجامعيين في البلاد على إثر هذه التظاهرات، أبرزهم الناشطة عسل محمدي طالبة الصيدلة في جامعة آزاد بالعاصمة طهران، وسط شن حملات ترهيب لمعتقلين آخرين.

يشار إلى أن أجهزة أمنية إيرانية بدأت موجة اعتقالات جماعية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي داخل عدد من الجامعات في البلاد، استهدفت نشطاء من الطلاب بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، وسط أنباء عن تعرضهم لسوء المعاملة والإهانات بمقرات الاحتجاز.

وأوردت وكالات إيرانية رسمية بينها أنباء الطلبة "إيسنا"، أن مؤسسات أمنية وشرطية داخل الجامعات اعتقلت واستدعت العديد من الطلاب.

أعلنت المقاومة الإيرانية دعمها احتجاجات عمال الفولاذ وقصب السكر في جنوب البلاد، مشددة على عزمها التحرك للإطاحة بالنظام القمعي في طهران.

واعتبرت المقاومة الإيرانية التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن احتجاجات العمال جزءا من انتفاضة الشعب الإيراني العارمة ضد نظام ولاية الفقيه القابض على حكم إيران منذ 4 عقود.