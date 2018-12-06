جوجل تعلن أفضل 5 تطبيقات هاتفية في 2018

أعلنت شركة جوجل الأمريكية مؤخرا عن اختيارا أفضل تطبيقاتها لعام 2018، وبين هذه التطبيقات خمسة وصفتها بـ"جواهر خفية" نظرا لأنه بالرغم من كونها تطبيقات حديثة إلا أنها استطاعت تحقيق شعبية وقاعدة معجبين هائلة على مدار العام.

ونشر موقع بيزنس إنسايدر الأمريكي قائمة بالتطبيقات الـ5 وهي:

1- Slowly.. تطبيق يساعدك في العثور على "أصدقاء بالقلم"

يسمح لك Slowly بالتواصل مع أشخاص يهتمون بالقلم حيث يحاول هذا التطبيق محاكاة تكوين صداقات بالمراسلة في الحياة الواقعية بطريقة رقمية، حتى أنه يستغرق وقتا طويلا في إرسال رسالتك إذا كان الشخص الذي تبعث بها إليه يعيش بعيدا.

وتقول جوجل إن هذا التطبيق صمم من أجل الأشخاص الذين يتوقون إلى محادثات ذات معنى مع أشخاص آخرين في عصر الرسائل الفورية والسريعة، ونأمل أن نصل بين الأشخاص من جميع أنحاء العالم بوتيرة أبطأ لكن أفضل.

ويمكنك تنزيل تطبيق Slowly مجانا عبر Google Play Store.

2- Unfold.. تطبيق لتصميم قصص بالحد الأدنى من قصاصات الصور

يتيح لك Unfold مجموعة من القوالب لتصميم قصاصات صور ملتصقة.. وتصفه جوجل بأنه "مجموعة أدوات لمحبي رواية القصص، حيث يسمح لهم بعمل قصص جميلة بالحد الأدنى من القوالب".

ويمكنك تنزيل تطبيق Unfold مجانا عبر Google Play Store.

3- Just a Line.. تطبيق للرسم في الواقع المعزز

يسمح لك Just a Line بتصميم رسومات مضافة على أشياء تراها في الحياة الحقيقية، وتصفه جوجل بـ"تجربة واقع معزز تسمح لك بعمل رسومات بسيطة ثم مشاركتها مع فيديو قصير".

يمكنك تنزيل تطبيق Just a Line مجانا عبر Google Play Store.

4- Luci.. تطبيق لمذكرات الأحلام

يسمح لك هذا التطبيق بتسجيل أحلامك وأفكارك، وهو مزود بمسجل يمكن تسجيل صوتك إذا كنت تتحدث أثناء النوم، وتصفه الشركة "مرحبا.. أنا Luci مساعد أحلامك. الأحلام الواضحة هي عندما تصبح مدركا أنك داخل حلم؛ هذا الوعي يسمح لك بالتحكم في أحلامك".

يمكنك شراء تطبيق Luci مقابل 1.49 دولار عبر Google Play Store.

5- Learn Spanish with Lirica.. تطبيق لتعليم اللغة الإسبانية عن طريق الموسيقى

يعلمك هذا التطبيق اللغة الإسبانية وقواعدها عن طريق الموسيقى اللاتينية، فقط قم باختيار موسيقى من نجوم موسيقى اللاتين الحاليين مثل نيكي جام أو الفنانين الكلاسيكيين مثل ألفيس كريسبو، وتعلم مفردات الإسبانية وقواعدها عبر أغانيهم.

يمكنك تنزيل تطبيق Learn Spanish with Lirica عبر Google Play Store.