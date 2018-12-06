أول مذيع بتقنية الذكاء الاصطناعي في العالم يبدأ عمله بـ"شينخوا"

أطلقت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، مع شركة "سوقو" أول مذيع أخبار بتقنية الذكاء الاصطناعي في العالم، حيث يقوم المذيع الملقب بـ"المذيع المركب أيه آي" ببث الأخبار "مستنسخا" قدرة المذيع الحقيقية.

جاء الإعلان عن التقنية الجديدة في الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي للإنترنت المقامة حاليا في بلدة ووتشن بمقاطعة تشجيانغ في شرقي الصين.

يعد "المذيع" ابتكارا واختراقا تقنيا حديثا في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي، كما أنه أول تجربة منجزة لدمج التسجيل الصوتي والفيديو في الوقت الحقيقي مع شخصية افتراضية من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن "المذيع" به مميزات مثل إخراج الصوت والعبارات وحركة الشفاة وغيرها لمذيع إخباري حقيقي، حيث أقام المصممون نموذجا دمج به هذه المميزات كما استخدموا تقنية محورية لإنتاج فيديو متطابق مع محتويات الأخبار.

الجدير بالذكر، أن "المذيع المركب أيه آي" سيعمل لوكالة (شينخوا) باللغتين الصينية والإنجليزية، حيث سيواصل المحررون تقديم محتويات الأخبار لـ"المذيع" في برنامجه، الذي سيعمل في أي وقت وبدون توقف.

من المقرر أن يرفع "المذيع" فعالية العمل لأخبار التلفزيون ويخفض تكاليف تسجيل البرامج علاوة على السرعة في التغطية أثناء الحوادث الطارئة وغير ذلك.