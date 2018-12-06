شكرا لقرائتكم اختتام أول معرض للصناعات العسكرية في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – «الحياة» | منذ 11 ساعة في 6 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 5 ديسمبر 2018 / 23:48

اختتمت وزارة الدفاع المصرية أمس معرضها الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس 2018) الذي استمر 3 أيام، مرسخاً دور مصر الإقليمي وسط مشاركة دولية واسعة.



إذ أتاح المعرض فرصة أمام الدول المشاركة والمنتجة لنظم التسليح، في وقت التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد عدداً من المسؤولين العسكريين الأفارقة على هامش المعرض لبحث تعزيز التعاون.

وتحدث الناطق باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي عن إشادة المشاركين في المعرض بالتنظيم المصري، لافتاً إلى أن المشاركة الواسعة المعرض (376 شركة)، تؤكد «دور مصر الريادي في المنطقة»، كما تعكس «ثقة المجتمع الدولي والشركات العالمية بالدولة المصرية».

والتقى الفريق محمد فريد على هامش فعاليات المعرض، كلاً من وزير الدفاع الكاميروني جوزيف بيتى عصوم ورئيس الأركان المالي الفريق بمبا موسى ورئيس الأركان الرواندي الفريق باتريك نيامفومبا والوفود المرافقة، لمناقشة عدد من الملفات في ضوء علاقات الشراكة والتعاون بين القوات المسلحة، وبحث تطورات الأوضاع وانعكاساتها على القارة الأفريقية.

وهنأ وزير الدفاع الكاميروني ورئيس الأركان المالي ورئيس الأركان الرواندي مصر بالنجاح في تنظيم أكبر معارض الصناعات الدفاعية والعسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا، معربين عن سعادتهم بالمشاركة في المعرض. كما تم بحث دعم التعاون العسكري والتدريبات المشتركة، مشيدين بدور مصر الرامي إلى مواجهة تحديات في المنطقة على رأسها مكافحة الارهاب.

والتقى فريد رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الإماراتي اللواء الركن أحمد بن طحنون آل نهيان، لبحث التعاون والتنسيق.

وجال رئيس أركان حرب القوات المسلحة على أجنحة المعرض، والتقى وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد العصار أمس رئيس شركة راينميتال الإيطالية للصناعات الحربية، لمناقشة المشروعات التي يتم التعاون فيها مع شركات الإنتاج الحربي.

وأعرب رئيس الشركة عن فخره بتطور الصناعات الدفاعية المصرية، وبتنظيم مصر المعرض الضخم. وأوضح أن «راينميتال» لديها رغبة في تطوير التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في مجالات الأنظمة الدفاعية بعدما لمسته من تطور في إمكانات التصنيع لديها.