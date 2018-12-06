شكرا لقرائتكم «العمليات الإرهابية» تتراجع.. و«داعش» يتقهقر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ 11 ساعة في 6 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 6 ديسمبر 2018 / 02:13

كشف إحصاء حديث عن تقهقر لتنظيم «داعش» بسبب هزائمه العسكرية، وتراجع العمليات الإرهابية والضحايا في العالم خلال العام الماضي. وأوضح مؤشر لمؤسسة الاقتصاد والسلام صدر أمس (الأربعاء)، أن عدد قتلى الهجمات الإرهابية في العالم خلال العام 2017 انخفض بنسبة 27 في المئة مقارنة بالعام 2016، وبلغ عدد ضحاياها 18814 قتيلاً. وتراجع عدد قتلى الهجمات الإرهابية في العالم وللسنة الثالثة على التوالي بعد أن كان بلغ الرقم الأعلى عام 2014، حسب ما نقلت مؤسسة التحليل والدراسات الذي تتخذ من سيدني مركزاً لها. وأشارت إلى أن عدد قتلى الهجمات الإرهابية في أوروبا الغربية انخفض عام 2017 إلى 81 بينما كان 168 عام 2016. وتابع التقرير: «إن الأرقام الأولية عن العام 2018 تؤشر إلى استمرار الانخفاض، مع تسجيل وقوع أقل من عشرة قتلى في أوروبا الغربية من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الأول (أكتوبر)». وقال رئيس المؤسسة ستيف كيليلا: «فقد تنظيم الدولة الاسلامية القسم الأكبر من قدرته على الجذب بسبب هزائمه العسكرية، وتراجع قدراته على تدبير اعتداءات في أوروبا». وأضاف: «كما أن تحسن قدرات العمل في مجال مكافحة الإرهاب، يضاف إليه الاعتماد على تقنيات مراقبة افضل، ساهما أيضا في هذا الانخفاض الكبير في عدد ضحايا الإرهاب في أوروبا».



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