دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شركة قوقل توقف تطبيق المراسلة Allo

في خطوة متوقعة من شركة قوقل أعلنت اليوم عن إيقافها تطبيق المراسلات Allo بشكل نهائي في شهر مارس القادم، حيث كانت قد أوقفت عمليات الاستثمار ودعم التطبيق في إبريل الماضي معطية بذلك فرصةً لمستخدميه بإشعار حول مستقبل محتوم للتطبيق لاستبداله بتطبيق آخر أو تعويضه بأحد تطبيقات قوقل الأخرى للمراسلة، فيما كان تبرير رئيس مجموعة قوقل للاتصال Anil Sabharwal حول الاستغناء عن Allo من بين سلسلة تطبيقاتها؛ في كون لم يصل للتطلعات المرجوة منه من قبل الشركة.

فيما نوهت الشركة في إعلانها أيضاً إلى تطبيقاتها للمحادثة والمراسلات الأخرى التي تقوم بشكل دوري بتطويرها تماشياً مع احتياجات المستخدمين وإجراء شراكات تعاونية مع الشركات الاتصالات من أجل تقديم خدمة مراسلة متكاملة كتطبيقها Messages، بالإضافة للحديث عن التصميم الحديث لتطبيق التواصل Hangout وعرضه بتجربة مغايرة للتطبيق الكلاسيكي حيث ينصب جل عمل الشركة في Google Hangout على العاملين ومستخدميه في المؤسسات، فيما نوهت قوقل أن كلا Hangout Chat وHangout Meet سيكونان متاحان لعامة المستخدمين في مرحلة قادمة.

التدوينة شركة قوقل توقف تطبيق المراسلة Allo ظهرت أولاً على عالم التقنية.