دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة غوغل

© Tech World قدمت بواسطة

لأوّل مرة رأينا فيها قدرات تطبيق عدسة قوقل “Google Lens” كانت في خدمة صور قوقل، أنذاك كان التطبيق يدعم فقط هذه الخدمة، ولكن هذه الأيام أصبح متوفّر في كل مكان، عمومًا اليوم وفي تحديث جديد لتطبيق عدسة قوقل من على نظام أندرويد، هناك بعض الإضافات المهمة والمفيدة حقًا، التي من شأنها تُسهل عملية البحث عن العناصر في صورك.

حيث تم إضافة اختصار في الجزء العلوي من واجهة التطبيق من شأنه سيسمح لك كمستخدم للتطبيق من الانتقال الى الصور المخزنة في جهازك للبحث عنها، سابقًا كان عليك أن تفتح تطبيق صور قوقل من أجل فحص الصور المخزنة من هناك.

والمفهوم العام لعدسة قوقل هو البحث المرئي في الوقت الفعلي، ولكن قد تكون هناك بعض الحالات التي تريد فيها البحث عن بعض الذكريات في صورك القديمة، ليأتي هذا الاختصار مُنقذًا لك.

فيما يخص إمكانية الاستخدام، فبعد النقر على أيقونة الاختصار الجديدة، ستتمكّن من مشاهدة أحدث صورك، وبالضغط على زر القائمة، ستتمكن من اختيار صورة من قوقل درايف أو حتى من تطبيق معرض الصور، أخيرًا تحديث Google Lens يأتي بشكل تدريجي للمستخدمين، في حالة عدم وصوله لك فانتظر أيام قليلة أخرى.

التدوينة تطبيق عدسة قوقل يأتي الآن باختصار بحث جديد على أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.