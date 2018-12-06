بلومبيرج: "هواوي" تكشف عن هاتف بكاميرا 3D الشهر الجاري

كتب - عاصم الأنصاري:
أفادت تقارير إخبارية بأن شركة هواوي الصينية تنوي الكشف عن هاتف جديد، مزود بكاميرا ثلاثية الأبعاد، خلال الشهر الجاري.
ووفق ما ذكر موقع "بلومبيرج"، يُسمى هاتف "هواوي" القادم باسم "برينستون" داخل الشركة، كما أن الشركة تستخدم مجسات مطورة من شركة سوني لدمج هذه التقنية في هاتفها، وستكون الكاميرا قادرة على التقاط صورًا (3D).
ولن تقتصر الخاصية الجديدة على التقاط الصور المجسمة فقط، إنما ستكون مجهزة للعمل بشكل متوافق مع تطبيقات الواقع المعزز، بالإضافة لتمكين المطورين من استخدامها في التعامل والتحكم في التطبيقات والألعاب بطرق جديدة.
ومن المتوقع أن عددًا من هواتف "هواوي" القادمة، ستكون مزودة بكاميرا (3D).
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