دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة لعبة Command & Conquer: Rivals متاحة الآن لجميع مستخدمي أندرويد

في يونيو الماضي أعلنت شركة EA بأنها عادت إلى امتياز قديم من ألعابها الغنية عن التعريف، وهي ألعاب Command & Conquer التي يجب أن تكون اسمًا مألوفًا بين المستخدمين، وقد حمل الإصدار الجديد اسم Command & Conquer: Rivals، عمومًا في ذاك الوقت أشارت الشركة عن توفّر الإصدار التجريبي للعبة من على نظام تشغيل أندرويد، وفي الأسبوع الماضي أعلنت عن قُرب الإطلاق الرسمي.

اليوم وبشكل رسمي أصبحت اللعبة متاحة بالنسخة النهائية لجميع مستخدمي أندرويد، أما فيما يخص التعريف بها، فهي عبارة عن لعبة استراتجية يتم لُعبها في الوقت الفعلي بين اللاعبين، لذا ستمنح Command & Conquer: Rivals اللاعبين معارك حية سريعة وجذابة، حيث ستسود المهارة والإستراتيجية في آن واحد.

كما وتُقدّم اللعبة فصيلين كل فصيل لديه قادة مختلفين وقدرات مختلفة، وصراحةً لعبة Command & Conquer: Rivals لا تقدم التجربة الكاملة كما هو الحال على أجهزة الحاسوب، ناهيك أن حجم الخريطة محدود نوعًا ما، أخيرًا لعبة Command & Conquer: Rivals متاحة للتحميل على متجر قوقل بلاي مجّانًا، وطبعًا بدون أدنى شك تتضمن مشتريات داخلية وبأسعار متوسطة إلى عالية نوعًا ما.

التدوينة لعبة Command & Conquer: Rivals متاحة الآن لجميع مستخدمي أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.