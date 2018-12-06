سعر تجاري للرغيف بسواكن يحدد “6 رغيفات بعشرة جنيه”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

طبقت المخابز في مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر، نظام بيع الرغيف بالسعر التجاري، بواقع ست رغيفات بعشر جنيهات.

وقال عدد من ملاك المخابز طبقا لـ(باج نيوز) إنم يشترون الدقيق التجاري من الموزع الرئيسي للدقيق في سواكن، بالسعر التجاري البالغ 1320 جنيهاً للجوال، زنة 50 كيلو، بغرض توزيعها للمطاعم والكافتيريات لسد العجز في الرغيف المدعوم.

وأشاروا إلى أنهم يبدأون في صناعة الخبز التجاري منذ السادسة مساءً حتى ساعات الصباح الأولى، حيث يبدأ تجهيز الرغيف بالسعر المدعوم منذ الساعة الثامنة صباحاً حسب توجيهات الجهات المختصة بالمحلية.

واشتكى عدد كبير من المواطنين من ارتفاع سعر الرغيفة الواحدة، لأكثر من جنيه ونصف، دون أن تتدخل الجهات الحكومية المختصة في محلية سواكن بإيقاف هذا التجاوز.

وقال المواطنون إنهم يشترون ست رغيفات بعشرة جنيهات من المخابز، مما يعني زيادة سعر الرغيفة الواحدة بأكثر من 50% كأول مدينة تطبق نظام البيع التجاري للرغيف، واعتبروا أن الزيادة تعني تطبيق زيادة سعر الخبز التي نفذتها الحكومة مؤخراً وتراجعت عنها قبل مضي (24) ساعة من إعلانها.