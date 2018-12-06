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موسكو — سبوتنيك. وخلال الـ 24 الساعة الماضية قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، بتنفيذ عملية إنسانية واحدة تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 2.165 طن إلى إحدى قرى بريف اللاذقية.
© Sputnik . Basel Shartouh
خلال الــ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.
ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا لم ترصد أي خرق لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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