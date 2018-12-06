روسيا لم ترصد أي خرق لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة

موسكو — سبوتنيك. وخلال الـ 24 الساعة الماضية قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، بتنفيذ عملية إنسانية واحدة تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 2.165 طن إلى إحدى قرى بريف اللاذقية.

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وبشكل عام تم تنفيذ 2010 عمليات ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3153.445 طن.

خلال الــ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.