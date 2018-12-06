تميم ومهاتير يبحثان الأزمة الخليجية والقضية السورية



أحمد يوسف / الخليج 365

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ مع رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الأزمة الخليجية والقضية السورية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفان بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الخميس، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وخلال اللقاء، تم استعراض "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، للوصول بمستواها إلى آفاق أرحب." .



كما تبادل آل ثاني ومهاتير محمد "وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية بما فيها الأزمة اليمنية والقضية السورية والازمة الخليجية."



وأعرب رئيس الوزراء الماليزي عن ضرورة حل الأزمة الخليجية بالحوار والطرق الدبلوماسية بين الأطراف المعنية. بحسب ذات المصدر

كما تناول اللقاء أيضاً جهود ماليزيا لمساعدة اللاجئين الروهينغا.

حيث اتفق الجانبان على تكثيف الجهود الإنسانية والأعمال الخيرية لمساعدة اللاجئين في محنتهم.

وسيقوم أمير قطر خلال الزيارة التي لم تحدد مدتها، بتكريم الفائزين بجائزة الشيخ تميم للتميز في مكافحة الفساد، التي ستقام في مدينة بوتراجايا يوم الجمعة المقبل.

وأنشئت جائزة التميز في مكافحة الفساد عام 2016 من قبل "مركز حكم القانون ومكافحة الفساد" الذي يديره النائب العام القطري علي بن فطيس المري، المحامي الإقليمي الخاص لمكافحة الفساد لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.