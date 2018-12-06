إغلاق 40 موقعًا شمال #الرياض نتيجة العمل بدون تراخيص

صحيفة الخليج الالكترونية أغلقت بلدية شمال الرياض التابعة لأمانة منطقة الرياض 40 موقعًا لمخالفتهم الاشتراطات والعمل بدون وجود التراخيص النظامية. كما أشعرت بلدية شمال الرياض 91 موقعًا لعدم تجديد الرخص المهنية، كما تم ضبط 61 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات التشغيلية. ولفتت أمانة الرياض إلى أنها طبقت اللوائح والأنظمة بحق المخالفين.

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