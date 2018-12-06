شكرا لقرائتكم خبر عن مصابيح صغيرة لتزيين لحى الرجال في الكريسماس.. صور والان مع التفاصيل

بمناسة اقتراب موسم أعياد الميلاد، عرض موقع firebox منتجا غريبا، عبارة عن سلك به مصابيح صغيرة خاصة بلحية الرجال، تشبه الإضاءات التي تُزيَّن بها أشجار "الكريسماس".

ومن المعروف أنه مع اقتراب أعياد الميلاد أو الـ"كريسماس"، تبدأ العائلات في شراء الأشجار وتزينها بالألعاب والمصابيح الملونة والمضيئة، ووضعها داخل وخارج المنازل، لكن هذا العام لم تعد زينة الكريسماس حكرا على الأشجار وبوابة وسطح المنزل فقط، إذ عرض موقع "فاير بوكس" البريطاني أضواء اللحية التي تصلح لتزيين اللحى الطويلة.

"أضواء اللحية" عبارة عن منتج مكون من كابل صغير طوله 90 سم ويحوي 18 مصباحا من نوع الليد Led بألوان مختلفة ومتنوعة، يوضع حول الشارب واللحية، ويضاء بمفتاح صغير، دون أي ألم أو حرارة أو حتى خوف من حدوث حرائق.

لكن الشركة المصنعة حذرت من ارتداء هذه الأضواء عندما تكون اللحية مبللة، موضحة أنه يمكن للفتيات أيضا استخدامها في شعورهن؛ للحصول على إطلالة مضيئة، كشجرة عيد الميلاد.

ويبلغ سعر المنتج، الذي يمكن طلبه عن طريق الإنترنت، وبيع بالكامل، نحو 11 جنيها إسترلينيا.

وfirebox متجر تجزئة عبر الإنترنت مقره العاصمة البريطانية لندن، وأنشئ عام 1998، مختص ببيع كل ما هو غريب وغير عادي.