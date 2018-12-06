شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ الأمريكي يطالب بإجراء تحقيق مع الخطوط الجوية القطرية والان مع التفاصيل

كشف موقع السيناتور تيد كروز عن قيام مجموعة من 11 عضوا بـ مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرا بإرسال خطابا إلى وزير النقل إلين تشاو، ووزير الخارجية مايك بومبيو ووزير التجارة ويلبر روس، وذلك للتعبيرعن قلقهم من أن الحكومة القطرية تقوم بانتهاك اتفاقية "الأجواء المفتوحة".

وأوضح موقع السيناتور الأمريكي أن أعضاء مجلس الشيوخ أوصوا الإدارة الأمريكية في العام الماضي باتخاذ إجراءات، عندما أُثيرت مخاوف من أن حكومة قطر تنتهك اتفاقية الأجواء المفتوحة مع الولايات المتحدة، وذلك عبر تقديم الدعم لبعض شركات الطيران المملوكة للدول.

ويطالب أعضاء مجلس الشيوخ بإجراء تحقيق مع الخطوط الجوية القطرية؛ حيث إن اتفاقيات الأجواء المفتوحة لا تعزز مبادئ السوق الحر فحسب، بل تمنح صناعة الطيران في الولايات المتحدة الفرصة للتنافس حول العالم.

علاوة على ذلك ، اتفقت قطر أيضاً على عدم القيام بأي رحلات خامسةبحرية (على سبيل المثال ، التوقف في أوروبا لالتقاط الركاب ثم متابعة الذهاب إلى الولايات المتحدة.

وفي هذا الصدد، كتب أعضاء مجلس الشيوخ: "نحن نشعر بالقلق من أن هذه الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشق الأنفس يتم تجاهلها بالفعل" ، وأضافوا: "في العام الماضي، استحوذت الخطوط القطرية على 49 % من شركة AQA Holding ، الشركة الأم لميريديانا فلاي، والتي تم تغيير علامتها التجارية منذ ذلك إلى Air Italy.

وتابع الأعضاء: "قبل استحواذ الخطوط القطرية بنسبة 49٪، كانت ميريديانا تخدم بالأساس المسارات الإيطالية المحلية والخدمة الدولية الموسمية بين مدن نابولي وباليرمو وإيطاليا ونيويورك".

وبالعودة إلى الموقع، فقد أوضح أنه بعد يومين من إتمام الصفقة، أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إعادة تشغيل ميريديانا تحت مسمى "إير إيطاليا".

وأضاف الموقع: "بدأت شركة Air Italy في تقديم خدمات يومية دون توقف بين ميلان ونيويورك، وأربع خدمات أسبوعية بين ميلان وميامي"، مردفا أن هذه الرحلات الجديدة لن تكون ممكنة بدون تمويل من الخطوط الجوية القطرية، والتي بدورها لن تكن لتتطور دون دعم مباشر من الحكومة القطرية.

وطالب أعضاء مجلس الشيوخ الإدارة الامريكية بمزيد من التحقيق والرد على كيفية توافق هذه التطورات الأخيرة مع التزامات الحكومة القطرية في يناير 2018 تجاه الولايات المتحدة، والتزام إدارة ترامب بضمان توفير فرص متكافئة للعاملين في شركات الطيران في الولايات المتحدة.