شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان مراكش يكرم المخرج المغربي جيلالي فرحاتي والان مع التفاصيل

ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة لمهرجان مراكش السينمائي الدولي، أقيم مساء الأربعاء حفل لتكريم المخرج المغربي الكبير جيلالي فرحاتي، وأعقب التكريم عرض أحدث أفلامه "التمرد الأخير".

وشهد حفل التكريم نخبة من ضيوف المهرجان في مقدمتهم النجمة المصرية ليلى علوي والفنان باسم سمرة، ومن نجوم السينما المغربية آمال عيوش وفاطمة الزهراء بن ناصر وأسماء الخمليشي وعبدالله باركوس، ومن المخرجين المغاربة فوزي بن سعيدي ونورالدين لخماري ومحسن بصري وحسن بنجلون.

وقدم درع التكريم للمخرج جيلالي فرحاتي الناقد السينمائي المغربي حمادي كيروم الذي ألقى كلمة أكد فيها أن "فرحاتي" أحد أيقونات السينما المغربية ورافد مهم من روافد الإبداع المغربي.

وقال جيلالي فرحاتي إنه لا يخفي سعادته بالتكريم الذي سيظل صداه متواصلا بالنسبة له في الفترة المقبلة، موضحا أنه يشعر بفخر كبير؛ لأنه يكرم في مهرجان مراكش هذا العام مع رموز سينمائية عالمية مثل: النجم العالمي روبرت دي نيرو والمخرجة الفرنسية أنيس فاردا.

وبكى جيلالي فرحاتي من شدة تأثره بالتكريم وسط تصفيق حاد ومتواصل من جانب الحضور.. ويذكر أن جيلالي فرحاتي من أهم المخرجين في السينما المغربية، ومن أفلامه "شاطئ الأطفال الضائعين" و"عرائس من قصب" و"ذاكرة معتقلة".