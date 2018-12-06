شكرا لقرائتكم خبر عن "الشارقة للاستثمار الأجنبي" يناقش دور الشباب والمرأة في قطاع الأعمال والان مع التفاصيل

يتناول منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2018، الذي يقام تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يومي 10 و11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في مركز جواهر للمناسبات والمؤتمرات، دور الشباب والمرأة في تعزيز قطاع الأعمال في إمارة الشارقة وتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي.

يأتي التركيز على هذين المحورين، في الوقت الذي تطرح فيه إمارة الشارقة رؤية استراتيجية تقوم على الارتقاء بدور المرأة وتفعيل أدوار الشباب في مختلف المجالات التنموية، من خلال مواصلة العمل على تطوير المهارات وتعزيز العدالة في فرص التوظيف بمختلف المستويات الإدارية، إلى جانب إنشاء مجالس شبابية تعني ببحث التحديات التي تواجههم في قطاع الأعمال إلى جانب المجالس المتخصصة للسيدات.

ويطرح الشباب في منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، ومن خلال جلسة نقاشية خاصة يديرها وينظمها "مجلس شباب هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، شروق"، بحضور أعضاء المجلس، العديد من التساؤلات بشأن قدرة الشباب على قيادة عملية التنمية المستدامة محلياً وعالمياً ومدى تأثير إسهاماتهم في العملية الإنتاجية ونتائجها على مستقبل الاقتصاد، من خلال رصد حاجة الأسواق ومتطلباتها على الصعيد الإماراتي والدولي، إضافة إلى بحث التحولات التنافسية في خريطة الاقتصاد العالمي، وتعتبر هذه الجلسة انطلاقة لأعمال المجلس التي سيعلن خلالها عن خططه للمرحلة المقبلة.

ويشارك في الجلسة عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية، ومروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وطارق بن سلطان بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، وعمار المعيني، رئيس مجلس الشباب لاقتصاد المستقبل.

وتناقش جلسة بعنوان "الارتقاء بالمرأة في قطاع الأعمال" دور المرأة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، من خلال التركيز على مستقبل أماكن العمل ومشاريع الأعمال النسائية وقيادة المرأة في عالم الأعمال ومساعدتها على دخول المجالات غير التقليدية مثل التكنولوجيا والصحة والطاقة والعلوم والاستثمار، ويشارك في هذه الجلسة نخبة من المختصين.

وذكر محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب "استثمر في الشارقة"، أن الشباب والسيدات يشاركون في جانب مهم من الجلسات التي ينظمها المنتدى بما يتيح لهم فرصة طرح ومناقشة مختلف القضايا التي تتعلق بهم والتحديات التي تواجههم واقتراح الحلول، ووضع التوصيات ترجمة للعمل الذي من أجله أسست المجالس الشبابية ومجالس السيدات، إذ سيكون هناك تركيز على دور المرأة في التنمية الاقتصادية.

من جهتها، أكدت فاطمة المحمود، رئيسة مجلس شباب "شروق"، أن الجلسات الشبابية في المنتدى ستكون بمثابة منصة للتباحث بشأن دور الشباب في الاقتصاد المحلي والعالمي وقدرتهم على مواكبة المتغيرات المتسارعة في الأسواق المحلية والعالمية، وطرح أهم التحديات التي تواجههم، إلى جانب استخلاص الحلول والتوصيات لتعزيز مهاراتهم بما يتناسب ومتطلبات المرحلة الراهنة والمقبلة وتوظيفها بصورة تخدم النمو المستدام.