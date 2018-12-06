شكرا لقرائتكم خبر عن إنفجار عنيف يهز ميناء تشابهار الإيراني والان مع التفاصيل

هز إنفجار عنيف صباح الخميس، ميناء تشابهار جنوب شرقي إيران. وقالت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن التلفزيون الإيراني أن الانفجار أسفر عن مقتل ثلاثة على الأقل في الانفجار وإصابة آخرين. وذكر مصدر أن الانفجار ناتج عن هجوم انتحاري بعبوة ناسفة على مقر الشرطة في تشابهار .

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