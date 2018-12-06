شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز نتائج «جولة العروبة والاقتصاد الدولي» لولي العهد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
كعادة زيارته الخارجية، تكللت رحلة العروبة التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى عدد من الدول العربية، بنجاح باهر، وعزز فيها علاقات المملكة بهذه الدول وترسيخها.
وإلى جانب تعزيز علاقات المملكة مع بلدان العالم، أجرى ولي العهد عدداً من الاتفاقيات والمشاريع في مختلف المجالات، وذلك لتعزيز دور المملكة الريادي في العالم العربي، قبل أن ينتقل إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، الأمر الذي عكس قبل وأثناء وبعد هذه القمة أهمية وجود المملكة في هذا النسق الاقتصادي الدولي، كأحد الأضلاع المحركة والمسيطرة.
وخلال السطور التالية نستعرض أبرز نتائج الجولة العربية بحسب ما ذكرت صحيفة ” الوطن”:
الإمارات
تعزيز شراكة إستراتيجية العزم
البحرين
خط أنابيب نفط بطول 110 كلم
مصر
دعم العلاقات بين قطبي القوة العربية
تونس
بحث مجالات التعاون الإستراتيجي
موريتانيا
إنشاء مستشفى الملك سلمان بسعة 300 سرير
الجزائر
إنشاء مجلس أعلى للتنسيق
قمة العشرين G20
دور سعودي رائد في رسم سياسة الاقتصاد العالمي
13 لقاء بقادة وزعماء العالم تعكس الترحيب بالسعودية القوية
اهتمام إعلامي عالمي بالحضور السعودي رسم أهمية المملكة اقتصادياً.
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