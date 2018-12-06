شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز نتائج «جولة العروبة والاقتصاد الدولي» لولي العهد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

كعادة زيارته الخارجية، تكللت رحلة العروبة التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى عدد من الدول العربية، بنجاح باهر، وعزز فيها علاقات المملكة بهذه الدول وترسيخها.

وإلى جانب تعزيز علاقات المملكة مع بلدان العالم، أجرى ولي العهد عدداً من الاتفاقيات والمشاريع في مختلف المجالات، وذلك لتعزيز دور المملكة الريادي في العالم العربي، قبل أن ينتقل إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، الأمر الذي عكس قبل وأثناء وبعد هذه القمة أهمية وجود المملكة في هذا النسق الاقتصادي الدولي، كأحد الأضلاع المحركة والمسيطرة.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز نتائج الجولة العربية بحسب ما ذكرت صحيفة ” الوطن”:

الإمارات

تعزيز شراكة إستراتيجية العزم

البحرين

خط أنابيب نفط بطول 110 كلم

مصر

دعم العلاقات بين قطبي القوة العربية

تونس

بحث مجالات التعاون الإستراتيجي

موريتانيا

إنشاء مستشفى الملك سلمان بسعة 300 سرير

الجزائر

إنشاء مجلس أعلى للتنسيق

قمة العشرين G20

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13 لقاء بقادة وزعماء العالم تعكس الترحيب بالسعودية القوية

اهتمام إعلامي عالمي بالحضور السعودي رسم أهمية المملكة اقتصادياً.