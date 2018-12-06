اجتماع أمني ثلاثي على حدود لبنان وإسرائيل لبحث "درع الشمال"

ترأس رئيس بعثة قوات الأمم المتحدة "اليونيفيل" وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول، الأربعاء، اجتماعا ثلاثيا مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي في موقع للأمم المتحدة في رأس الناقورة.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن اللقاء بحث التطورات الأخيرة على الحدود "اللبنانية - الإسرائيلية" بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، تعزيز قواته على الحدود مع لبنان مع بدء حملة "درع الشمال" للكشف عن أنفاق يقول إن مليشيا "حزب الله" اللبنانية قامت بحفرها إلى داخل أراضي فلسطين المحتلة.

وكانت بعثة "اليونفيل" ذكرت في بيان وصل "العين الإخبارية" أمس أن "الجيش الإسرائيلي أبلغ اليونيفيل صباح اليوم بأنه بدأ أنشطة جنوب الخط الأزرق للبحث عن ما يشتبه أنه أنفاق".

وأضاف البيان أن "الوضع العام في منطقة عمليات اليونيفيل لا يزال هادئا، وتعمل البعثة الأممية مع جميع الأطراف من أجل الحفاظ على الاستقرار العام".

وأوضح أن "جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل زادوا من دورياتهم على طول الخط الأزرق، إلى جانب القوات المسلحة اللبنانية، للحفاظ على الاستقرار العام وتجنب أي سوء فهم قد يؤدي إلى تصعيد".

وأشار إلى أن "رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول على اتصال وثيق مع كل من القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي، ويحثّ مجدداً جميع الأطراف على استخدام الآليات التي تضطلع بها اليونيفيل في مجال الارتباط والتنسيق والآلية الثلاثية لتهدئة أي توتر".

وأكد البيان أن "قوات اليونفيل تراقب الخط الأزرق على مدار الساعة وتعلن عن أي انتهاكات لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وهو القرار الذي يشكل جوهر ولاية البعثة الأممية".