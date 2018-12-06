القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منوعات الأربعاء 2018.12.5 01:27 مساء بتوقيت أبوظبي 247 قراءة

0 تعليق العين الإخبارية - حليمة الشرباصي جنازة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق جورج بوش الأب مقالات ذات صلة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أغلى 5 جنازات تكلفة في التاريخ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بوابة العين الإخبارية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بوابة العين الإخبارية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .