ترامب معلقا على أزمة فرنسا: اتفاقية باريس للمناخ "معيبة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون - أرشيفية
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأحداث التي شهدتها فرنسا خلال الفترة الأخيرة، وقرار الحكومة الفرنسية تعليق فرض الضرائب على الوقود لمدة 6 أشهر، والذي كان مقررا أن يتم تطبيقه بداية العام الجديد.
وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في وقت متأخر من مساء الثلاثاء: "أنا سعيد لأن صديقي إيمانويل ماكرون والمحتجين في باريس توصلوا للنتيجة التي توصلت إليها منذ عامين".
وأضاف ترامب "اتفاقية باريس (اتفاقية المناخ) معيبة بشكل أساسي؛ لأنها ترفع أسعار الطاقة في الدول التي تتسم بالمسؤولية في حين تتستر على البعض من أكثر الدول المسببة للتلوث".
وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب قد قرر أمس تعليق الزيادة المزمعة للرسوم على الوقود لمدة 6 أشهر على الأقل بعد أسابيع من الاحتجاجات التي شهدت أعمال عنف فيما يمثل أول تراجع كبير من إدارة ماكرون التي وصلت للسلطة منذ 18 شهرا.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد قال إن الضرائب على المحروقات جزء من مسعاه لمحاربة تغير المناخ، وإنه يريد إقناع السائقين الفرنسيين بالاستغناء عن السيارات التي تعمل بالديزل والإقبال على أنواع أقل تلويثا للبيئة.
وتفجرت انتفاضة "السترات الصفراء" في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في تحدٍّ هائل أمام ماكرون، بينما يحاول إنقاذ شعبيته التي هوت بسبب إصلاحات اقتصادية ينظر إليها على أنها "منحازة للأغنياء".
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