بالصور.. تقنيات مكافحة الإرهاب بمعرض "إيديكس 2018" في مصر

من بين الأجنحة التي ضمها معرض "إيديكس ٢٠١٨" للصناعات الدفاعية والعسكرية، الذي تستضيفه مصر، جاء المركز الخاص بـ"مكافحة الإرهاب" ليقدم إلى الزائرين تقنيات حديثة في هذا المجال.

"العين الإخبارية" رصدت في جولة مصورة ما يحتويه المركز من بدلة الحماية من المفرقعات، ودروع واقية من الرصاص، فضلاً عن ركن خاص بالألغام ومكتشفاته المتعددة الأشكال ومكتشفات قنابل، بالإضافة إلى أكبر معدة لتطهير الألغام والتعامل مع العبوات.





كما يضم الجناح أجهزة أشعة فحص مرئي أشعة سينية محمولة، أجهزة كشف معادن محمولة، أجهزة كشف عن أسلاك العبوات الناسفة، بدله واقية لإزالة الألغام، معدات مساعدة في تطهير الأرض والألغام، بالإضافة إلى روبوت استطلاع صغير للألغام والمفرقعات.

وتشارك في الجناح 5 شركات إنجليزية وشركة ألمانية عاملة داخل مصر منها شركة تدريب في جميع المجالات العسكرية خاصة التعامل مع الألغام.