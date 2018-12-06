الأرصاد المصرية تتوقع سقوط أمطار رعدية اليوم

توقع خبراء الأرصاد الجوية المصرية أن يسود طقس غير مستقر، اليوم، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد وسيناء، وتكون رعدية وغزيرة أحيانا.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، كما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة جداً، وارتفاع الموج من أربعة إلى خمسة أمتار، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون:

القاهرة 15- 20

الإسكندرية 12- 19

قنا 12- 22

الأقصر 11- 22

أسوان 12- 23