اكتشاف نوع جديد من الديناصورات عاش قبل 110 ملايين سنة في الأرجنتين

تمكن علماء إسبان وأرجنتينيون من اكتشاف مخلفات نوع جديد من الديناصورات عاش قبل 110 ملايين سنة، قرب سلسلة جبال الأنديز في الأرجنتين.

أطلق على هذا النوع "لافوكاتيسوروس أجريونسيس"، ويبلغ طوله 12 مترا، وكان يقيم في منطقة صحراوية تُعرف اليوم بـ"صحراء نوكين" التي عُثر فيها على مواقع بها مُتحجّرات.

وقال خوسيه لويس كارباييدو، الباحث في متحف إخيديو فيروجليو الواقع في منطقة باتاجونيا الأرجنتينية: "عثرنا على الجزء الأكبر من عظام الجمجمة وكمية كبيرة من الأسنان، ما سمح لنا بإعادة تشكيلها بشكل شبه كامل"، كما تم العثور على عظام أخرى من منطقة العنق والذيل والظهر.

وإلى جانب بقايا هذا الحيوان البالغ، عُثر على عظام نموذجين أصغر سنا، يتراوح طولهما بين 6 و7 أمتار، وقال الخبراء إن هذه الحيوانات كانت تتنقل ضمن مجموعة، وقد نفقت في الوقت نفسه.

ونشرت تفاصيل هذا الاكتشاف مجلة "أكتا باليونتولوجيكا بولونيكا" المتخصصة، وكذلك جامعة "لاماتانسا" قرب بوينس آيريس.