ختام فعاليات الدورة الـ5 من "مسرعات دبي للمستقبل"

اختتمت فعاليات الدورة الـ5 من برنامج مسرعات دبي المستقبل، والتي شهدت مشاركة 40 شركة ناشئة، من بينها 10 شركات من دولة الإمارات، عملت على مدار 9 أسابيع متتالية على إيجاد حلول مبتكرة وذكية، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لمجموعة من التحديات أطلقتها 12 جهة حكومية في إمارة دبي.

وسجلت الدورة الـ5 من "مسرعات دبي للمستقبل" مشاركة قياسية من الشركات الناشئة، وأسفرت عن إبرام 26 مذكرة تفاهم بين هذه الشركات والجهات الحكومية المشاركة.

وشهد حفل ختام الدورة الـ5 من مسرعات دبي المستقبل، وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وداوود الهاجري مدير عام بلدية دبي.

وأكد خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسم ملامح مستقبل إمارة دبي ووجه بضرورة العمل على تحقيق الأهداف المستقبلية من خلال زيادة الاعتماد على الابتكار وجعله منهج عمل حكومي، وتشجيع المبتكرين والمبدعين وجعلهم شريكا مهما وفاعلا في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات في جميع أركانها، وهو المنظور الذي يتوافق تماماً مع أهداف "مسرعات دبي للمستقبل" الذي أطلقه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

وأضاف: "نجح برنامج مسرعات دبي للمستقبل في تحقيق تطور ملحوظ خلال الدورات السابقة، واستقطبت دورته الـ5 طلبات مشاركة من أكثر من 600 شركة من 74 دولة حول العالم؛ لتزويد الجهات الحكومية بخبراتها وتقنياتها المبتكرة، وإيجاد حلول مبتكرة وذكية للتحديات التي أطلقتها من خلال البرنامج، عن طريق توظيف تقنيات الثورة الـ4 الحديثة؛ مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات دون طيار وإنترنت الأشياء والبلوك تشين، ويعكس هذا النجاح الدور الذي تلعبه مسرعات دبي المستقبل كحاضنة عالمية للشركات الناشئة والمبتكِرة من جميع أنحاء العالم".

وامتد برنامج "مسرّعات دبي المستقبل"، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل إلى 9 أسابيع، ووفر منصة تجمع شركات التكنولوجيا في العالم مع الجهات الحكومية الرائدة في دبي لخلق حلول مبتكرة.

ويسهم البرنامج الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دوراً محورياً في تشكيل مستقبل القطاعات الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في دبي، من خلال سلسلة من ورش العمل المتخصصة واللقاءات مع مرشدين وخبراء مميزين وبرامج وفعاليات ثقافية متنوعة.