البابا تواضروس: المسيحية تقر بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن هناك ضجة في تونس بسبب مساواة المرأة بالرجل في الميراث، والشريعة المسيحية تسمح بذلك وفقاً للمادة الثالثة من الدستور التي نصت على احتكام المسيحيين لشرائعهم.

وأضاف "تواضروس"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "ten"، أن ما يحدث تونس يخضع لظروف مجتمعهم ونظرتهم له، لكن من ناحية الديانة المسيحية فهي تقر بالمساواة في تلك الأمور.

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وتابع: "نص الإنجيل (فالمسيح يسوع ليس ذكر ولا أنثى فالجميع واحد) وهو نص مهم، وأعتقد أنه من الضروري أن يكون ذلك للأسرة المسيحية لأنه من نصوص الشريعة، بالإضافة إلى متطلبات العصر، ونحن في الكنيسة عقب الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية سننظر لذلك".