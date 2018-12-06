البرلمان البريطاني يكشف: نمتلك وثائق "سرية" تفضح فيسبوك

دبي - بواسطة محمد فارس © مارك زوكربيرج مارك زوكربيرج

كتب - عاصم الأنصاري:

كشف البرلمان البريطاني، عن امتلاكه "وثائق سرية"، تكشف إستراتيجية شركة فيسبوك في الإضرار العمدي بمنافسيها، فضلاً عن جمع بيانات مستخدميها دون معرفتهم.

ووفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، قال رئيس اللجنة التي تحقق في أخبار مزيفة انتشرت على "فيسبوك"، داميان كولينز، إنه تم نشر هذه الوثائق بسبب عدم حصول البرلمان على إجابات مباشرة من فيسبوك بشأن الاتهامات الموجهة إليهم.

وكانت اللجنة، التي استدعت الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك" مارك زوكربيرج لحضور الجلسة، تركت مقعدًا خاليًا باسم أكبر مسؤول في الشركة.

وتضم الوثائق المنشورة على الإنترنت، مراسلات بين موظفين كبار في "فيسبوك"، حول عدد من القضايا التقنية والمنصات الاجتماعية المنافسة.

وذكرت شبكة "بلومبيرج" أن اللجنة حصلت على الوثائق من محكمة في ولاية كاليفونيا، وسط شكوك في أن تكون "فيسبوك" قد أعطت الضوء الأخضر لأطراف ثالثة حتى تصل إلى بيانات المستخدمين الشخصية.

وأضاف كولينز، إن "فيسبوك عرقل الوصول إلى معلومات تحتاجها تطبيقات منافسة، فضلاً عن إجرائه دراسات حول استخدام التطبيقات، دون أن يكون المستخدمون على دراية بالأمر على الأرجح".

ورجح أن يكون "فيسبوك" قد أجرى تعديلاً معقدًا لتطبيق "أندرويد" الخاص به، حتى يتمكن من الوصول إلى رسائل المستخدمين وتسجيل مكالماتهم.

ومن جانبه، نفى موقع فيسبوك أن يكون قد قام ببيع بيانات المستخدمين.