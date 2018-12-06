حارس فايبرز: التش افضل لاعب و جاهزون لشباب ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ

شهاب محمد - الخرطوم - المريخ الخليج 365 : قال حارس فريق فايبرز اليوغندي بشير سسكاجيا في تصريح خص به المشاهد انه كان واثق من تاهل فريقه الي الدور القادم وقال قدمنا مباراة كبيرة وتوقعت ان نحسم التاهل من ملعبنا وابان ان افضل لاعب في المريخ هو التش ومحمد عبدالرحمن ميدو وقال نحن جاهزون لمواجهة فريق الفريق ﺷﺒﺎﺏ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ الجزاﺋري وهدفنا التاهل ومواصلة المشوار في ابطال افريقيا

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