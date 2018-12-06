هبوط غير مسبوق للجنيه السوداني امام العملات الأجنبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سجل الجنيه السوداني إنخفاضاً غير مسبوق مقابل الدولار الأمريكي في تداولات الأسواق الموازية عبر الشيكات المصرفية.

وقال متعاملون مع الأسواق الموازية حسب باج نيوز ، إن ” سعر شراء الدولار عبر الشيك المصرفي بلغ اليوم 66 جنيهاً مقابل 64.5 جنيه قبل يومين”.

بينما بلغ سعر شراء الدولار عبر النقد 57 جنيهاً مقارنة بـ 56 جنيه في اليوميين الماضيين، حسبما أفاد متعاملون للموقع.

وأشاروا إلى أن أسعار شراء الدرهم الإماراتي بلغت 17.90 جنيهاً مقارنة بـ 17.700 جنيه في تداولات يوم (الثلاثاء).

وعزا المتعاملون إرتفاع أسعار العملات مقابل الجنيه لتفاقم مشكلة السيولة بالأسواق السودانية تزامناً مع إرتفاع الطلب على العملات الأجنبية.

مشيرين إلى عدم تأثير قرار فك إحتكار صادر الذهب على معاملات الأسواق الموازية.

وأحتفظت آلية صناع السوق بسعر شراء الدولار عند 47.5 جنيه في تداولات ( الأربعاء) بالمصارف التجارية والصرافات.

وشكلت الحكومة السودانية مؤخراً، آلية جديدة مُستقلة لتحديد سعر صرف الجنيه السوداني أمام العُملات الأجنبية تتكوّن من مُديري مصارف وصرافات وخبراء اقتصاديين تتخذ من اتحاد المصارف مقراً لها لإدارة عملها وتَحديد سِعر الصرف يومياً بحسب العَرض والطلب في سوق النقد الأجنبي.