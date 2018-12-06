شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سيُحيي الفنان الشعبي المعروف يوسف البربري حفل رأس السنة القادم بإمارة الشارقة وذلك ضمن حفل تُنظِّمه شركة البروف بالتعاون مع شركة أخرى، هذا وقد أبدى عَددٌ كَبيرٌ من السودانيين المُتواجدين هناك عَن سَعادتهم بحفل البربري والذي وصفوه بأنّه سيكون مُميّزاً ومُختلفاً.

شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان يوسف البربري يُحيي حفل رأس السنة بإمارة الشارقة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .