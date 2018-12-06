شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكّد التاجر أحمد أبو جاموس المُتخصِّص في بيع الحقائب والمراكيب الجلدية في سوق الوادي بمدينة نيالا، أنّ إقبال النساء أكبر لشراء الحقائب المُصنّعة من جلد الأصَلَة، فيما يرغب الرجال في شراء مراكيب النمر، موضحاً لـ(كوكتيل): (نصنع بضاعتنا من جلود الأصَلَة والنمر والجاموس والماعز وذلك بعد عملية الدباغة التي تتم ثم نصنع منها الحقائب والمَراكيب التي تجد نسبة إقبال كبيرة في الشراء)، مُضيفاً: (تختلف الأسعار حيث يصل سعر مركوب النمر إلى 2 مليون وكذلك الأصَلَة نسبةً لمتانتهما وجودتهما).

شكرا لقرائتكم خبر عن في سوق المراكيب… النمر للرجال.. والأفعى للنساء.! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .