اسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الخميس

شهاب محمد - الخرطوم - الدولار الخليج 365 : 06/12/2018 العملة شراء بيع متوسط الدولار 47.5000 47.7375 47.6188 الين الياباني 0.4217 0.4238 0.4228 الجنيه الاسترليني 60.4556 60.7579 60.6067 الفرنك السويسري 47.6812 47.9196 47.8004 الدولار الكندي 35.4684 35.6457 35.5571 كرونة السويدية 5.2852 5.3116 5.2984 الكرونة النرويجية 5.5680 5.5958 5.5819 الكرون الدنماركي 7.2215 7.2576 7.2396 الدينار الكويتي 155.2288 156.0049 155.6169 الريال السعودي 12.6623 12.7256 12.6940 الدرهم الاماراتي 12.9333 12.9980 12.9656 الريال القطري 13.0448 13.1100 13.0774 الدينار البحريني 125.9613 126.5911 126.2762 ريال عماني 123.3446 123.9613 123.6530 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 64.5806 64.9230 64.7518 الدولار الحسابي (مصر) 3.4306 3.4725 3.4515 اليورو 53.8959 54.1654 54.0306 XAR 1893.3277 1903.1474 1898.2375

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