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اسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الخميس

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شهاب محمد - الخرطوم - الدولار

الخليج 365 :

06/12/2018

العملة شراء بيع متوسط

الدولار

47.5000

47.7375

47.6188

الين الياباني

0.4217

0.4238

0.4228

الجنيه الاسترليني

60.4556

60.7579

60.6067

الفرنك السويسري

47.6812

47.9196

47.8004

الدولار الكندي

35.4684

35.6457

35.5571

كرونة السويدية

5.2852

5.3116

5.2984

الكرونة النرويجية

5.5680

5.5958

5.5819

الكرون الدنماركي

7.2215

7.2576

7.2396

الدينار الكويتي

155.2288

156.0049

155.6169

الريال السعودي

12.6623

12.7256

12.6940

الدرهم الاماراتي

12.9333

12.9980

12.9656

الريال القطري

13.0448

13.1100

13.0774

الدينار البحريني

125.9613

126.5911

126.2762

ريال عماني

123.3446

123.9613

123.6530

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

64.5806

64.9230

64.7518

الدولار الحسابي (مصر)

3.4306

3.4725

3.4515

اليورو

53.8959

54.1654

54.0306

XAR

1893.3277

1903.1474

1898.2375

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