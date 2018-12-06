شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد سفيان الحراق، الصديق المقرب من سعد لمجرد، خروجه من السجن.

وكتب سفيان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي: ” الحمدلله على سلامتك خويا العزيز، سعد خرج قبل قليل والحمدلله”.

وهنأ الفنان زياد برجي صديقه، بنشر خبر البراءة، مع توضيح بأنه كان يشك في الأمر كله وشكه كان في محله.

وكان سعد قد قضى الشهور الماضية في سجن دراجوينا في قضية اغتصاب تعود إلى شهر أغسطس الماضي في سان تروبيه، إضافة إلى تهمة العنف الجنسي على فتاة فرنسية تُدعى سارة بريول، بعد أن حصل على حكم البراءة من تهمة اغتصابها.

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة جديدة في محاكمة الفنان “سعد لمجرد” المتهم باغتصاب فتاة فرنسية.. هذا ما كشفه صديقه! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .