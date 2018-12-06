جواهر وندى القلعة يتبادلان حب جمهورهما بعد اجتماعهما في (دويتو) قصير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : جمع مقطع غنائي قصير بين المطربتين السودانية المقيمة بالقاهرة جواهر والفنانة الجماهيرية ندى القلعة وذلك عبر دويتو تلقائي قدمتا عبره احدى الاغنيات الشعبية من اعمال الفنانة ندى القلعة وهي اغنية (يا زول انقرع). ورددت الفنانة السودانية المصرية جواهر كلمات الاغنية التي بدت صعبة عليها وسط ضحكات المطربة ندى القلعة التي اعلنت عبر الفيديو القصير حبها لجمهور الفنانة جواهر وبالمقابل أكدت جواهر حبها الكبير لجمهور الفنانة ندى القلعة. رواد مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا المطربتين باداء اغنية مشتركة حيث ذكر احد المعلقين قائلا :(حلوات الإثنين اعملوا لينا دويتو مع بعض) وذكر اخر (حلوين والله نتوقع منكم دويتو ظريف كدى زيكم).

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