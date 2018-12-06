تحديد موعد إطلاق القمر الصناعي المصري

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موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "إطلاق القمر الصناعي المصري "إيجيبت سات- إيه" على حامل الصواريخ "سويوز 2.16" ذو المعزز الصاروخي "فرغاط-إم" يوم 7 شباط/فبراير في الساعة 19.47 بتوقيت موسكو".
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وفي وقت سابق، أشار رئيس "روسكوسموس" إلى أن روسيا انتهت من صناعة القمر الصناعي للاستشعار عن بعد لمصر "إيجبت سات — أيه".
وتقوم شركة الصواريخ الفضائية "إنيرجيا"، للفضاء والصواريخ بتصنيع القمر الصناعي المصري لتصوير الأرض، ليحل محل القمر الصناعي الذي خرج من الخدمة في وقت سابق.
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