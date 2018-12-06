إصابة 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

جنين/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أصيب أربعة فلسطينيين، بجراج والعشرات بحالات اختناق، فجر الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية، بحسب شهود عيان ومصدر طبي.

وقالت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين، للأناضول، إن طواقمها قدمت العلاج لأربعة فلسطينيين مصابين بالرصاص الحي، وعشرات المصابين بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وقال شهود عيان، للأناضول، إن مواجهات اندلعت في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

بدورهم رشق شبان القوات بالحجارة والعبوات الفارغة، وأشعلوا النار في إطارات مطاطية.

وأشار الشهود، إلى إن المواجهات اندلعت إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين وتفتيش منازل المواطنين.

واعتقل الجيش الإسرائيلي مواطنيْن اثنين خلال العملية، بحسب الشهود.

وعادة ما يقتحم الجيش الإسرائيلي البلدات الفلسطينية، بدعوى البحث عن مطلوبين.