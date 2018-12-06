الرئاسة_الفرنسية تخشى أعمال عنف واسعة خلال التظاهرات المقررة السبت

صحيفة الخليج الالكترونية أعربت الرئاسة الفرنسية عن قلقها من “أعمال عنف واسعة” قد تحصل السبت المقبل خلال التظاهرات الاحتجاجية التي دعت إليها حركة “السترات الصفراء”. وقال مصدر في قصر الإليزيه لوكالة فرانس برس “لدينا أسباب تدعو للخوف من أعمال عنف واسعة” خلال التظاهرات التي تستعد “السترات الصفراء” لتنظيمها رغم تنازلات الحكومة التي ألغت مساء الأربعاء ضريبة كان مقرّراً فرضها على الوقود طوال سنة 2019.

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