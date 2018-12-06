اشتباك مع “الباسيج” وحصار ممثل #خامنئي.. انتفاضة #الأحواز تشتعل

صحيفة الخليج الالكترونية

دخلت المظاهرات العمالية في الأحواز يومها السادس والعشرين على التوالي؛ احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، وعدم دفع رواتبهم ومستحقاتهم لعدة أشهر؛ لكنها بدأت تركز على ما وصفه المتظاهرون بـ”مافيا” النظام؛ في إشارة إلى المؤسسات المالية التي نهبت أموال المودعين لصالح مغامرات طهران العسكرية الخارجية.

وتجمّع عدد غفير من المواطنين أمام “بنك صادرات” الإيراني في وسط سوق المركزي لمدينة الأحواز العاصمة، وطالبوا بدفع رواتبهم والتراجع عن السياسات والإجراءات التي وصفها المحتجون بالتعسفية تجاه العمال والمعلمين والشرائح الأخرى، وسط هتافات “الموت للمافيا”، وكذلك “سنجعل الأحواز قيامة، في حال رفض حل مشاكلنا”؛ وفق “سكاي نيوز”.

وتجمهر عمال مصنع الصلب أمام مقر “الجزايري” ممثل خامنئي في الأحواز، وهتفوا “هيهات منا الذلة” و”لا الحاكم ولا الحكومة تفكر بحالنا”.

ووفقاً للتقارير ومقاطع الفيديو التي نقلها المركز الأحوازي للدراسات الاستراتيجية، تظاهَرَ عمال بلدية مدينة عبادان اعتراضاً على عدم دفع رواتبهم الأربعاء أمام مقر بلدية المدينة، وامتنعوا عن الاستمرار في عملهم حتى تتحقق مطالبهم، والحصول على رواتبهم الشهرية.

وفي نفس السياق، شهدت مدينة طهران تجمّع طلاب جامعة “أمير كبير”؛ تضامناً مع احتجاحات العمال والمعلمين، وطالبوا بتلبية مطالبهم المشروعة، والإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلتهم السلطات الإيرانية خلال الاحتجاجات في الأيام الماضية.

ووفقاً للتقارير التي وثّقتها مقاطع الفيديو؛ اشتبك طلاب الجامعة مع قوات المليشيات شبه العسكرية “الباسيج”، بعدما حاولت تفريق مظاهراتهم التضامنية.

وتجمعت حشود واسعة من المواطنين في طهران أمام شركة “بهمن” لإنتاج السيارات، اعتراضاً على عدم تسلم سياراتهم التي دفعوا أموالاً منذ فترة طويلة لشرائها، وترفض شركة “بهمن” تحويل السيارات أو استرجاع الأموال التي استلمتها لبيع السيارات.

وتُطالب تلك الشركات بدفع مبالغ إضافية على السعر المتفق عليه سابقاً؛ مبررة ذلك بارتفاع سعر قطع غيار السيارت نتيجة ارتفاع سعر الصرف الأجنبي والتقلبات في السوق على أثر العقوبات الأمريكية على إيران.

وحسب نقابة منتجي قطع الغيار الإيرانية، ارتفعت أسعار قطع غيار السيارات بنسبة 80 إلى 140% خلال الأربعة أشهر الماضية.