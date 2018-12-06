- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى عدم تقييد إنتاج النفط، مؤكدًا أن أسعار النفط العالمية يجب أن تظل منخفضة.
وتأتي تصريحات ترامب فيما تستعد الدول من أوبك وخارجها لعقد اجتماع في فيينا الخميس والجمعة لبحث خفض الإنتاج.
وقال ترامب: “نأمل أن تُبقي أوبك على تدفق النفط كما هو دون قيود. العالم لا يريد ولا يحتاج أن يرى أسعار النفط ترتفع”.
وفي حال قررت الدول من أوبك وخارجها التي تنتج أكثر من نصف نفط العالم الاستمرار في ضخ النفط عند المستويات القياسية الحالية، فإنها تخاطر باستمرار انخفاض الأسعار.
وانخفضت الأسعار بنسبة تزيد عن 30 في المئة خلال الشهرين الماضيين، ويبلغ سعر نفط خام برنت المعياري الأوروبي حاليًا نحو 60 دولارًا.
شكرا لقرائتكم خبر عن #ترامب يطلب من #أوبك عدم تقييد #إنتاج_النفط.. قبل اجتماع الحسم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .