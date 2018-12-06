شكرا لقرائتكم خبر عن تقليل تصفح فيسبوك يحد من الشعور بالاكتئاب والوحدة والان مع التفاصيل

أكد باحثون في جامعة بنسلفانيا الأمريكية أن تقليل وقت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها فيسبوك، لمدة 10 دقائق يوميا، يحد من الشعور بالاكتئاب والوحدة.

وتناولت الدراسة المنشورة في مجلة علم النفس الاجتماعي والسريري، العلاقة بين وسائل التواصل الاجتماعي والشعور بالوحدة، وهي الأولى التي تستند إلى بيانات تجريبية بشأن تأثير استخدام فيسبوك وسناب شات وأنستقرام على مستوى الرفاهية.

وراقب الباحثون 143 طالبا، استخدموا المواقع الأكثر شهرة في التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وسناب شات وأنستقرام، لمدة أسبوع، ثم تم تقسيمهم إلى مجموعتين الأولى طُلب منها أن تحافظ على معدلات تصفحها الطبيعية لوسائل التواصل تلك، والثانية طُلب منها تقليل الوقت الذي تمضيه بواقع 10 دقائق يوميا فقط لكل منصة.

وأظهرت نتائج المجموعة الثانية انخفاضا كبيرا في الشعور بالوحدة والاكتئاب ومستويات القلق والخوف، مقارنة بالمجموعة التي لم تغير من روتينها.

وأكدت الدكتورة ميليسا جي هانت، عالمة النفس وقائدة فريق البحث، أن هذه التأثيرات واضحة بشكل خاص على الأشخاص الذين كانوا أكثر اكتئابا عندما شاركوا في الدراسة.

وكانت دراسات سابقة قد كشفت عن أن الطلاب الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة ينامون عدد ساعات أقل من المعدلات الطبيعية؛ ما يعرضهم لمشاكل صحية.