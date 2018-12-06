شكرا لقرائتكم خبر عن هاني بن بريك يتوقع فشل مفاوضات السويد ويوضح الأسباب والان مع التفاصيل
توقع نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، فشل مفاوضات السويد التي من المتوقع إنطلاقها اليوم، في ضواحي ستوكهولم، برعاية الأمم المتحدة .
وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "مفاوضات السويد ستفشل قطعا؛ لأن فريقي التفاوض - هادي والحوثي - لايوجد لديهما الإرادة لإنهاء الحرب" .
وأضاف "فنهاية الحرب تعني أمرين لازمين : ذهاب مليشيات الحوثي كجماعة مسلحة، فالتحالف لن يرضى بنهاية للحرب تُبقي الحوثي قوة مسلحة أبدا، وذهاب هادي المتسلط عليه تنظيم الإخونج" .. مذكّراً بإن الرئيس عبدربه منصور هادي هو رئيس مؤقت.
ويتوقع أن تكون المفاوضات التي تبدأ اليوم بين الحكومة الشرعية، وميليشيا الحوثي الإنقلابية، غير مباشرة، فيما يأمل المجتمع الدولي أن تحقق هذه المشاورات خرقاً في الأزمة في اليمنية .
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