شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تزيل جميع الترجمات الإنجليزية الركيكة من الأماكن العامة والان مع التفاصيل

أزالت السلطات الصينية جميع اللافتات الإنجليزية الركيكة في العاصمة بكين، وذلك من خلال حملة تهدف لجعل المدينة محببة أكثر للسياح الأجانب.

وأشار مكتب الشؤون الخارجية الصيني إلى أن المدينة تعاونت مع خبراء صينيين وأجانب للتدقيق في مناطق الخدمات المركزية والفنادق والأماكن العامة التي يتوافد عليها السياح بكثرة. حسب وكالة "xinhuanet" الإخبارية الصينية.

وقال تشن مينغ مينغ، نائب الرئيس التنفيذي لجمعية المترجمين الصينيين ومستشار حملة التصحيح: "إن ترجمات اللافتات العامة لا تساعد الأجانب فحسب، بل إن جودتها تشكل أيضًا صورة للمدينة"، وصرح مستشار التدقيق: "أن حملة ترجمة اللافتات العامة تساعد الأجانب وتسهل عليهم التنقل في المدينة وتترك في نفوسهم أثراً طيباً".

وقال مكتب الشؤون الخارجية: "إنهم ذهبوا بحثاً عن أخطاء في الترجمات في بعض مناطق المدينة، لكن معظم الناس أبلغوا عن أخطاء في موقع على شبكة الإنترنت يقدم مكافآت لمثل هذه المعلومات التي بدأت في مارس الماضي".

وقال تشانغ تشيان، نائب رئيس المكتب: "إن لافتات الشركات الخاصة التي يلجأ أصحابها في كثير من الأحيان إلى الإنترنت للحصول على حلول سريعة، شكلت قاعدة جديدة للترجمات الخاطئة".

ودعت إلى إقرار لوائح جديدة على مثل هذه الترجمات، بينما تستعد المدينة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022.